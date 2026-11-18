Baked Games hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.11 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0.4 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.3 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch