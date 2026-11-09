Bajel Projects hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bajel Projects hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.53 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.310 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16.25 Prozent auf 5.14 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch