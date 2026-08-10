Bajel Projects: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bajel Projects präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.41 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.260 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 5.67 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 6.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch