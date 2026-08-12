Bajaj Steel Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bajaj Steel Industries hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.13 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3.56 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.20 Milliarden INR – ein Plus von 11.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bajaj Steel Industries 1.08 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch