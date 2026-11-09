Bajaj Steel Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bajaj Steel Industries lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3.70 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10.23 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.55 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.75 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch