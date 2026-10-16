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16.10.2026 06:37:00
Bajaj: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Bajaj hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.09 INR erwirtschaftet worden.
Bajaj hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.33 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.65 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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