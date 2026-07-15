Bajaj Mobility steigert Umsatz auch im zweiten Quartal deutlich - Aktie im Blick

Auch die operative Marge ist im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr im roten Bereich.

Der Umsatz der Bajaj Mobility AG wird mit 370 Millionen Euro beziffert nach 231 Millionen im zweiten Quartal 2025, wie aus einer Mitteilung vom Mittwochabend hervorgeht. Der Umsatz im Motorradsegment stieg im zweiten Quartal 2026 auf 370 Millionen nach 205 Millionen. Das sei ein Anstieg von 80 Prozent.

Im ersten Halbjahr stieg damit der Umsatz im Motorradsegment auf 700 Millionen von 373 Millionen im ersten Halbjahr 2025.

Bajaj Mobility verkaufte den Angaben zufolge im zweiten Quartal 48'672 Motorräder der Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS ausserhalb des indischen Marktes. Das sei eine Steigerung von 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im ersten Semester wurden 89'004 Motorräder ausserhalb des indischen Marktes abgesetzt. Darüber hinaus verkaufte das Unternehmen über den strategischen Partner Bajaj Auto 58'568 Motorräder nach 34'950 im Vorjahr. Insgesamt seien im ersten Halbjahr 147'572 Motorräder weltweit verkauft worden nach 81'336, was einem Plus von 81 Prozent entspreche.

Die EBITDA-Marge wird für das zweite Quartal bei rund 8,7 Prozent erwartet nach -55,6 Prozent im Vorjahreszeitraum ohne Berücksichtigung des Sanierungsgewinns.

Die Veröffentlichung der detaillierten Halbjahreszahlen ist für den 27. August 2026 vorgesehen.

Mattighofen (awp)