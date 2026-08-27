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Bajaj Mobility Aktie 41860974 / AT0000KTMI02

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Bilanz 27.08.2026 14:04:00

Bajaj Mobility-Aktie klettert: KTM-Mutter schreibt Verlust - sieht aber den Durchbruch nah

Bajaj Mobility-Aktie klettert: KTM-Mutter schreibt Verlust - sieht aber den Durchbruch nah

Der Zweiradhersteller Bajaj Mobility hat im zweiten Quartal 2026 wieder einen leicht positiven EBIT eingefahren.

Bajaj Mobility
31.28 CHF 1.62%
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Die Motorradverkäufe zogen deutlich an.

Beim Betriebsgewinn auf Stufe EBIT resultierte erstmals seit des insolvenzrechtlichen Sanierungsverfahrens wieder ein positiver Wert. Konkret verbesserte er sich in den Monaten April bis Juni um 166,0 Millionen Euro und kam mit 1,3 Millionen leicht im grünen Bereich zu liegen, wie das Unternehmen Bajaj Mobility am Donnerstag mitteilte. Für das gesamte erste Halbjahr ergibt sich dennoch ein Fehlbetrag von -24,8 Millionen Euro.

Der EBITDA kam bei 37,6 Millionen Euro zu liegen. Damit ergibt sich im ersten Halbjahr eine entsprechende Marge von 5,4 Prozent, nachdem sie im Vorjahr wegen der Sanierung noch deutlich negativ gewesen war.

Unter dem Strich resultierte ein Verlust für die Periode von 47 Millionen Euro, nach einem Gewinn über 739 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie der Präsentation zu den Zahlen zu entnehmen ist. Im Vorjahr war das Ergebnis jedoch wegen eines ausserordentlichen Sanierungsgewinns befeuert worden. Der freie Cashflow verbesserte sich auf -22 Millionen Euro von -38 Millionen in der Vorjahresperiode.

Zudem wurden die Anfang Juli gemeldeten provisorischen Zahlen im bestätigt. Demnach erhöhte sich der Konzernumsatz im Halbjahr um 65,0 Prozent auf 701,4 Millionen Euro. Im zweiten Quartal zogen die Verkäufe dabei noch etwas deutlicher an, hier lag das Plus bei rund 70 Prozent auf 370,2 Millionen Euro.

Mehr Motorräder abgesetzt

Die Zahl der verkauften Motorräder verdoppelte sich im ersten Halbjahr annähernd auf nun 89'004 Einheiten. Zusammen mit den Verkäufen in Indien über Bajaj Auto Ltd. ergibt sich ein Motorradabsatz von 147'572 Einheiten. Zum konnten die Lagerbestände an Motorrädern der Gruppe und der Händler seit Beginn des Jahres um rund 10'000 Stück reduziert werden.

Im zweiten Halbjahr liege der Schwerpunkt des Managements weiterhin auf Stabilisierung der Profitabilität, heisst es weiter. Dabei stünden "Portfolio-Bereinigung, Effizienzsteigerungen und eine fokussierte Steuerung des Produkt- und Projektportfolios" im Mittelpunkt.

Für die Bajaj Mobility-Aktie geht es im Schweizer Handel zeitweise um 0,16 Prozent nach oben auf 31,35 Franken.

cg/rw

Mattighofen (awp)

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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