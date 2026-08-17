Bajaj Mobility-Aktie fester: Tochter KTM ernennt David Bauer zum Vize Controlling & Transformation

David Bauer wird Vice President Controlling & Transformation bei der Tochter von Bajaj Mobility

Bauer hat die Position laut einer Mitteilung vom Montag per sofort übernommen und verantwortet künftig die betriebswirtschaftliche Steuerung der KTM AG und ihrer Marken KTM, Husqvarna und Gasgas. Er war den Angaben nach zuvor Finanzchef und Vorstandsmitglied der Mavoco AG.

Die Bajaj-Aktie gewinnt an der Börse in Wien zeitweise 2,67 Prozent auf 38,40 Euro.

Mattighofen (awp)