Bajaj Housing Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bajaj Housing Finance hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.91 INR gegenüber 0.770 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bajaj Housing Finance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32.51 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 27.55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch