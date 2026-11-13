Bajaj Hindusthan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bajaj Hindusthan präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.15 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.830 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 9.68 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 16.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bajaj Hindusthan 11.57 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch