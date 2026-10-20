Bajaj Healthcare stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bajaj Healthcare hat am 17.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.19 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bajaj Healthcare 3.63 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.76 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1.48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch