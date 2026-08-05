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05.08.2026 06:37:00
Bajaj Global: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bajaj Global hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 55.36 INR. Im Vorjahresviertel waren 3.72 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.25 Prozent auf 1.2 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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