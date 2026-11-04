Bajaj Finserv: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bajaj Finserv hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17.22 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14.10 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17.82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 380.24 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 448.00 Milliarden INR ausgewiesen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 17.22 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 430.58 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch