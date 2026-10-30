Bajaj Electricals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bajaj Electricals gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.26 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.850 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 11.23 Milliarden INR gegenüber 11.07 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2.72 INR sowie einen Umsatz von 11.62 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch