Bajaj: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bajaj hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 179.11 INR. Im letzten Jahr hatte Bajaj einen Gewinn von 140.10 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.84 Milliarden INR – eine Minderung von 55.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.10 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch