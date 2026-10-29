Bajaj Auto hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bajaj Auto hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 124.60 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bajaj Auto noch ein Gewinn pro Aktie von 76.00 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 251.26 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 59.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 157.35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 116.66 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 196.92 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.ch