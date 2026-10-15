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Bajaj Mobility Aktie 41860974 / AT0000KTMI02

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Expansion 15.10.2026 13:01:03

Bajaj-Aktie schwächer: Tochter KTM eröffnet eigenes Motorradwerk in Brasilien

Bajaj-Aktie schwächer: Tochter KTM eröffnet eigenes Motorradwerk in Brasilien

Der österreichische Motorradhersteller KTM baut seine Präsenz in Südamerika aus.

Bajaj Mobility
30.51 CHF -1.61%
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Das Unternehmen hat am Mittwoch ein neues Werk im brasilianischen Manaus eröffnet.

Es handelt sich um das einzige vollständig KTM-eigene Montagewerk ausserhalb Österreichs, wie die Tochter des auch an der Schweizer Börse SIX kotierten Konzerns Bajaj Mobility am Donnerstag mitteilte. Die Produktion ist ausschliesslich für den brasilianischen Markt bestimmt. Bislang liess KTM seine Motorräder dort von einem Partner montieren.

Das neue Werk ist im Einschichtbetrieb auf eine Jahresproduktion von rund 10'000 Motorrädern ausgelegt. Für 2027 plant KTM mit 7000 bis 8000 Einheiten, ab 2028 soll voraussichtlich im Zweischichtbetrieb produziert werden. Die Serienfertigung läuft bereits seit dem Sommer.

Bislang hat KTM rund 3 Millionen Euro in den Standort investiert, weitere 2 Millionen sind für 2027 und 2028 vorgesehen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen dort rund 80 eigene Mitarbeitende sowie weitere 20 über Dienstleister.

Brasilien steht laut KTM für rund 70 Prozent des lateinamerikanischen Motorradmarktes und gilt für den Hersteller als wichtiger Wachstumsmarkt.

Im Schweizer Handel verliert die Bajaj Mobility-Aktie zwischenzeitlich 1,29 Prozent auf 30,50 Franken.

yz/ra

Mattighofen (awp)

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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