Baiyin Nonferrous Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Baiyin Nonferrous Group stellte am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Baiyin Nonferrous Group -0.020 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 26.20 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.46 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch