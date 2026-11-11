Bain Capital Specialty Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bain Capital Specialty Finance hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.26 USD. Im letzten Jahr hatte Bain Capital Specialty Finance einen Gewinn von 0.290 USD je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 47.2 Millionen USD, gegenüber 56.5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16.32 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch