Bain Capital Specialty Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bain Capital Specialty Finance lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bain Capital Specialty Finance ein EPS von 0.370 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 45.3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 73.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch