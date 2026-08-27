Baimtec Material A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Baimtec Material A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.25 CNY. Im letzten Jahr hatte Baimtec Material A einen Gewinn von 0.330 CNY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Baimtec Material A mit einem Umsatz von insgesamt 679.7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 707.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 3.96 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch