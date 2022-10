Bailey: BoE beendet Anleihekäufe wie geplant am Freitag

Von Paul Hannon

LONDON (Dow Jones)--Die Bank of England (BoE) wird ihre Anleihekäufe zur Rettung von Pensionsfonds nach den Worte von BoE-Gouverneur Andrew Bailey wie geplant am Freitag einstellen. "Sie haben noch drei Tage Zeit", sagte Bailey an die Fonds gerichtet bei der Jahrestagung des Internationalen Bankenverbands IIF. Die Fonds seien mit einem "beispiellosen" Anstieg der Renditen langfristiger Anleihen und "sehr grossen Nachschussforderungen" infolge der Hebelwirkung ihrer Liability Driven Investment Fonds konfrontiert.

Das am 28. September gestartete Programm zum Kauf von Anleihen sollte den Fonds Bailey zufolge ein "Zeitfenster" für den geordneten Verkauf von Vermögenswerten bieten. Bailey machte klar, dass diese Gelegenheit am 14. Oktober enden werde.

Am Dienstag hatte die BoE den zweiten Tag in Folge ihre Unterstützung für Pensionsfonds erweitert und inflationsindexierte Staatsanleihen in das Kaufprogramm aufgenommen, nachdem ein Versuch am Montag, den Pensionsfonds zu helfen, die Märkte nicht beruhigt hatte. "Heute schien es wieder etwas ruhiger zu sein", sagte der BoE-Gouverneur.

