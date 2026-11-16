Baiksan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Baiksan präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 111.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 424.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8.87 Prozent auf 122.47 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Baiksan 134.40 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch