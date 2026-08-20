|
20.08.2026 06:37:00
Baiducom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Baiducom liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Baiducom die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.81 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.60 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Baiducom einen Umsatz von 4.52 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor leichten Verlusten -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Verluste erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.