Baiducom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Baiducom liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Baiducom die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.81 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.60 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Baiducom einen Umsatz von 4.52 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch