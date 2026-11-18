Baidu veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.01 SGD gegenüber -0.070 SGD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.59 Milliarden SGD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.85 Milliarden SGD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch