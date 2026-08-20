Baidu legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Baidu stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.02 SGD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.050 SGD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 5.89 Milliarden SGD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Baidu 5.88 Milliarden SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch