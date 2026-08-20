Baidu A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Baidu A hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 0.97 HKD gegenüber 2.74 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 36.06 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35.30 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch