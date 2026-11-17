Baidu A hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.63 HKD. Im Vorjahresviertel waren -4.520 HKD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Baidu A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35.84 Milliarden HKD im Vergleich zu 34.06 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch