Baidu A lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.51 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Baidu A noch ein Gewinn pro Aktie von -4.140 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 30.81 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 31.17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch