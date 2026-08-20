Baidu A legte Quartalsergebnis vor

Baidu A hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.84 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Baidu A ein EPS von 2.54 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4.24 Prozent zurück. Hier wurden 31.33 Milliarden CNY gegenüber 32.71 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch