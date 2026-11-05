Baid Leasing Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Baid Leasing Finance hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.33 INR. Im Vorjahresviertel hatte Baid Leasing Finance 0.370 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9.22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 239.8 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 217.7 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch