Bahrain Telecommunications Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bahrain Telecommunications Company hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Mit einem EPS von 0.01 BHD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Bahrain Telecommunications Company mit 0.010 BHD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 128.1 Millionen BHD, während im Vorjahreszeitraum 123.4 Millionen BHD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch