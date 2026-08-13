Bahrain Kuwait Insurance Company BSC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bahrain Kuwait Insurance Company BSC lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.01 BHD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.010 BHD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29.3 Millionen BHD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33.7 Millionen BHD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch