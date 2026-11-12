Bahrain Kuwait Insurance Company BSC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bahrain Kuwait Insurance Company BSC liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bahrain Kuwait Insurance Company BSC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Bahrain Kuwait Insurance Company BSC hat ein EPS von 0.01 BHD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.010 BHD auf dem gleichen Niveau gelegen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43.8 Millionen BHD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38.19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bahrain Kuwait Insurance Company BSC einen Umsatz von 31.7 Millionen BHD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch