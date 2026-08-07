Bahrain Islamic Bank BSC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bahrain Islamic Bank BSC lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.6 Millionen BHD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.0 Millionen BHD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch