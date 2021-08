Bahnvorstand Seiler drängt GDL zu Rückkehr an den Verhandlungstisch

BERLIN (Dow Jones)--Der Personalvorstand der Deutschen Bahn, Martin Seiler, hat die Lokführergewerkschaft GDL angesichts des laufenden Streiks erneut zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert. "Jetzt geht es um die Laufzeit, das sind genau Dinge, die lotet man am Verhandlungstisch aus", sagte Seiler im ZDF-Morgenmagazin. "Wir fordern auf, Gespräche zu führen, Verhandlungen zu führen."

Typischerweise sei es nicht so, "dass ein Angebot das Ende der Fahnenstange ist". Auf die Frage, ob er ein verbessertes Angebot vorlegen werde, betonte Seiler, die Bahn habe neben 3,2 Prozent Lohnsteigerung auch andere Dinge angeboten wie beispielsweise Jobtickets und Zusagen zur Altersversorgung. "Es liegen alle Themen auf dem Tisch, wir sind verhandlungsbereit", betonte er.

GDL-Chef Claus Weselsky hatte zuvor in derselben Sendung ein verbessertes Angebot der Bahn als Bedingung für neue Verhandlungen verlangt. "Wir kehren an den Verhandlungstisch zurück, wenn Herr Seiler endlich lernt, dass im Tarifgeschäft gescheiterte Verhandlungen gescheiterte Verhandlungen sind, und er die Situation nur dann ändert, wenn er ein verbessertes Angebot macht", so Weselsky.

