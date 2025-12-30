Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.12.2025 15:42:36

Bahnverkehr am Eurotunnel teilweise wieder aufgenommen

LONDON/PARIS (awp international) - Nach erheblichen Störungen im Bahnverkehr durch den Eurotunnel zwischen Grossbritannien und dem Kontinent soll der Betrieb zumindest teilweise wieder aufgenommen werden. Das geht aus einer Mitteilung des Tunnelbetreibers Getlink hervor, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Demnach sollten vom Nachmittag an schrittweise wieder Autozüge des Unternehmens Le Shuttle unter dem Ärmelkanal verkehren.

Der Personenzugbetreiber Eurostar hatte zuvor mitgeteilt, wegen eines Problems mit der Oberleitung und eines liegengebliebenen Autozugs seien alle Verbindungen bis auf weiteres ausgesetzt worden. Betroffene wurden aufgerufen, nicht zum Bahnhof zu kommen. Sie können laut Eurostar ihre Verbindungen kostenlos umbuchen, ihr Ticket gegen einen Gutschein eintauschen oder sich den Fahrpreis erstatten lassen.

Hunderte Menschen stranden am Bahnhof St. Pancras

Eurostar betreibt Personenzüge zwischen Paris, Brüssel, Amsterdam und London. Mit dem Le-Shuttle-Autozug können Autofahrer zwischen dem französischen Calais und dem englischen Folkestone durch den Eurotunnel reisen.

Die BBC veröffentlichte Bilder von Hunderten Menschen, die sich im Wartebereich am Bahnhof St. Pancras in London versammelt hatten und vergeblich auf ihren Zug warteten. Demnach waren auch Fahrgäste, die bereits auf dem Weg nach Paris waren, nach stundenlangem Warten im Zug wieder nach London zurückgebracht worden./cmy/DP/nas