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29.08.2026 14:24:36

Bahnstrecke Berlin-Hamburg erneut für Restarbeiten gesperrt

BERLIN/HAMBURG (awp international) - Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesperrt. Wie die Bahn mitteilte, werden nach der Generalsanierung noch "Optimierungen vorgenommen und Restmängel an der Infrastruktur beseitigt", hiess es in einer Mitteilung.

Die Sperrung beginnt am Samstagabend um 21.10 Uhr und soll am Sonntagvormittag um 11.00 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Massnahme sei so geplant, "dass sie ausserhalb der Hauptreisezeiten" liege, teilte die Bahn weiter mit. Dennoch müssen sich Reisende auf Einschränkungen einstellen.

Während der Sperrpause werden einzelne Fern- und Güterzüge umgeleitet. Für den Regionalverkehr wird ein Ersatzverkehr eingerichtet. Fahrgäste sollten sich vor der Abfahrt rechtzeitig über die Auswirkungen der Sperrungen informieren.

Strecke wurde von August 2025 bis Juni 2026 saniert

Die Bahnstrecke Berlin-Hamburg war von August 2025 bis Juni 2026 saniert worden. Der Plan war, die Sanierung bis zum 30. April 2026 abzuschliessen und die Vollsperrung aufzuheben. Dass die Sanierung rund eineinhalb Monate verspätet beendet wurde, begründete die Bahn mit dem Frost zu Jahresbeginn. Einen ersten Abschnitt gab die Bahn Mitte Mai wieder frei.

Schon jetzt verkehren die Züge zwischen Hamburg und Berlin wieder mit einer Geschwindigkeit von bis zu 230 km/h. Mit der Sperrung sollen letzte Restarbeiten erledigt werden./sff/DP/zb

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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