Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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20.07.2026 13:33:36
Bahnkonkurrent Italo ordert Züge bei Siemens für deutschen Markteinstieg
MÜNCHEN (awp international) - Der auf den deutschen Fernverkehrsmarkt drängende italienische Eisenbahnkonzern Italo bestellt im grossen Stil Züge beim Siemens-Konzern . Italo und die Siemens-Sparte Siemens Mobility einigten sich auf die Lieferung von 26 Hochgeschwindigkeitszügen und einen Wartungsvertrag über 30 Jahre, wie Italo am Montag mitteilte. Italo investiert insgesamt 3,6 Milliarden Euro, um in Deutschland der Bahn mit deren ICEs Konkurrenz zu machen. In der Summe sind auch Kosten für die Einstellung und Ausbildung von rund 2.500 Beschäftigten enthalten.
Die Pläne von Italo sehen vor, zunächst die Strecken München-Frankfurt-Köln-Dortmund im Stundentakt und München-Berlin-Hamburg alle zwei Stunden zu fahren. Italo will dafür laut früheren Angaben insgesamt 30 Hochgeschwindigkeitszüge für 56 tägliche Zugverbindungen ab dem Frühjahr 2028 auf die Gleise schicken.
Neben dem Münchner Verkehrsunternehmen Flix wären die Italiener der zweite nennenswerte Wettbewerber der Deutschen Bahn im Fernverkehr. Auch Flix hat für 2028 eine neue Offensive mit zusätzlichen Zügen und neuen Verbindungen angekündigt.
Die Bundesnetzagentur hatte nach einer Beschwerde von Italo entschieden, dass die für die Infrastruktur zuständige Bahntochter DB InfraGo auf bestimmten Strecken mindestens ein Viertel der Kapazitäten an Wettbewerber vergeben muss. Dies gilt demnach für stark ausgelastete Korridore mit ausgewiesenen Kapazitätsobergrenzen, wie es etwa für die Knoten München und Frankfurt geplant ist./men/stw/mis
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