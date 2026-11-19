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19.11.2026 06:37:00
Bahnhof Registered B präsentierte Quartalsergebnisse
Bahnhof Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.56 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.530 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 584.0 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 4.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 561.1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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