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20.08.2026 06:37:00
Bahnhof Registered B präsentierte Quartalsergebnisse
Bahnhof Registered B gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 0.52 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bahnhof Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0.530 SEK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 575.4 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 4.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 548.5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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