Bagger Daves Burger Tavern: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bagger Daves Burger Tavern hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Bagger Daves Burger Tavern hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch