Bagadia Colourchem: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bagadia Colourchem hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.86 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.90 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 135.49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 174.1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 410.0 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch