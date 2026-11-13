Bafna Pharmaceuticals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bafna Pharmaceuticals hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2.89 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Bafna Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 476.7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 354.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch