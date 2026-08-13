Bafna Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bafna Pharmaceuticals hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Bafna Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.43 INR je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23.22 Prozent auf 265.8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 346.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch