Bafin prüft Kursrutsch bei der Delivery-Hero-Aktie

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Finanzmarktaufsicht Bafin überprüft einem Sprecher zufolge den Kurssturz bei der Aktie von Delivery Hero. "Wir schauen uns das Handelsaktivitäten routinemässig an, das umfasst auch mögliche Verstösse gegen Transparenzpflichten", sagte ein Bafin-Sprecher. "Bei derartigen Kursbewegungen ist das Routine."

Der DAX-Wert hatte am Donnerstag in der Spitze 33 Prozent verloren, nachdem der Konzern vorläufige Jahreszahlen und die Prognose für das laufende Jahr veröffentlicht hatte. Die Aktie schloss am Donnerstag 30 Prozent im Minus. Am Freitag verlor sie in der Spitze weitere 13 Prozent.

Die Talfahrt begann, nachdem die Berliner Lieferplattform am Donnerstag in einem Trading Update mitgeteilt hatte, dass im laufenden Jahr Umsatz und Bruttowarenwert (GMV) deutlich langsamer steigen sollen als im Vorjahr. Zudem erwartet der Konzern weiterhin eine negative EBITDA/GMV-Marge, was bedeutet, dass er auf Konzernebene weiterhin mit einem EBITDA-Verlust rechnet. Auch war die bereinigte EBITDA-Marge 2021 mit minus 2,2 Prozent etwas schlechter als die minus 2 Prozent, die der Konzern vorgegeben hatte. Die bereinigte EBITDA/GMV-Marge soll sich 2022 auf etwa minus 1,0 bis minus 1,2 Prozent verbessern.

Der Umsatz soll 2022 um bis zu 59 Prozent auf 9,5 bis 10,5 Milliarden Euro steigen, der Bruttowarenwert (GMV) bis zu 27 Prozent auf 44 bis 45 Milliarden Euro. Beides ist deutlich langsamer als 2021 mit 89 bzw 62 Prozent.

Die Wirtschaftswoche hatte zuerst über die Bafin-Prüfung berichtet.

February 11, 2022