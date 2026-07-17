Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’267 -0.3%  SPI 20’069 -0.2%  Dow 52’553 -0.2%  DAX 24’915 -0.3%  Euro 0.9252 0.0%  EStoxx50 6’284 0.3%  Gold 3’990 0.4%  Bitcoin 50’790 -1.5%  Dollar 0.8086 0.0%  Öl 84.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Franken, Euro, Dollar: Darum zeigen die Devisen kaum Veränderungen
Mikron-Aktie: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Halbjahr
BaFin greift ein: Dermapharm-Konzernabschluss 2025 wird offiziell geprüft - Aktie im Fokus
Goldpreis gibt nach: Erneut unter Marke von 4'000 Dollar abgerutscht
Comet-Aktie: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an
Suche...
eToro entdecken

Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lagebericht 17.07.2026 07:48:43

BaFin greift ein: Dermapharm-Konzernabschluss 2025 wird offiziell geprüft - Aktie im Fokus

BaFin greift ein: Dermapharm-Konzernabschluss 2025 wird offiziell geprüft - Aktie im Fokus

Die Finanzaufsicht Bafin hat bei Dermapharm eine Prüfung von Konzernabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 eingeleitet.

Dermapharm
40.16 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen

Wie Bafin mitteilte, liegen der Aufsicht "konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Dermapharm Holding SE gegen Rechnungslegungsvorschriften verstossen hat". Deshalb habe sie am 14. Juli die Prüfung des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 sowie des zugehörigen Lageberichts eingeleitet.

Anlass der Prüfung sei, dass die bilanzielle Abbildung einer Forderung einschliesslich darauf erfasster Zinsansprüche in Höhe von 63,2 Millionen Euro "möglicherweise fehlerhaft ist", so die Bafin. Zudem lägen "Anhaltspunkte dafür vor, dass Geschäftsvorfälle mit einem nahestehenden Unternehmen unzureichend erläutert wurden".

Da die Bafin die Prüfung öffentlich bekannt gemacht hat, werde sie auch die Öffentlichkeit über ihr Ergebnis informieren - unabhängig davon, ob Fehler in der Rechnungslegung festgestellt werden oder nicht.

Dermapharm, im SDAX notiert, reagierte nicht unmittelbar auf die Bitte um eine Stellungnahme gegenüber Dow Jones Newswires.

DJG/uxd/mgo

DOW JONES

Weitere Links:

SDAX-Wert Dermapharm-Aktie: Dermapharm-Dividende niedriger
Die Expertenmeinungen zur Dermapharm-Aktie im Mai 2026
Analysten sehen für Dermapharm-Aktie Luft nach oben

Bildquelle: Dermapharm Holding SE
In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Dermapharm Holding SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten