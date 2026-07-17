Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8
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17.07.2026 07:48:43
BaFin greift ein: Dermapharm-Konzernabschluss 2025 wird offiziell geprüft - Aktie im Fokus
Die Finanzaufsicht Bafin hat bei Dermapharm eine Prüfung von Konzernabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 eingeleitet.
Wie Bafin mitteilte, liegen der Aufsicht "konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Dermapharm Holding SE gegen Rechnungslegungsvorschriften verstossen hat". Deshalb habe sie am 14. Juli die Prüfung des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 sowie des zugehörigen Lageberichts eingeleitet.
Anlass der Prüfung sei, dass die bilanzielle Abbildung einer Forderung einschliesslich darauf erfasster Zinsansprüche in Höhe von 63,2 Millionen Euro "möglicherweise fehlerhaft ist", so die Bafin. Zudem lägen "Anhaltspunkte dafür vor, dass Geschäftsvorfälle mit einem nahestehenden Unternehmen unzureichend erläutert wurden".
Da die Bafin die Prüfung öffentlich bekannt gemacht hat, werde sie auch die Öffentlichkeit über ihr Ergebnis informieren - unabhängig davon, ob Fehler in der Rechnungslegung festgestellt werden oder nicht.
Dermapharm, im SDAX notiert, reagierte nicht unmittelbar auf die Bitte um eine Stellungnahme gegenüber Dow Jones Newswires.
DJG/uxd/mgo
DOW JONES
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