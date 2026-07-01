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01.07.2026 16:48:36

Bafin: Geldbussen gegen Batteriehersteller Varta festgesetzt

Montana Tech Components
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ELLWANGEN (awp international) - Die Finanzaufsicht Bafin hat Geldbussen in Höhe von 620'000 Euro gegen die Montana-Tech-Tochter Varta verhängt. Grund sei, dass die Batterieherstellerin gegen die Marktmissbrauchsverordnung sowie das Wertpapierhandelsgesetz verstossen habe, teilte die Bafin mit.

Demnach hatte Varta eine Insiderinformation nicht unverzüglich bekanntgegeben und zudem den Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2024 nicht veröffentlicht. Ein Sprecher des Unternehmens wollte sich auf Anfrage nicht dazu äussern.

Varta mit Sitz im schwäbischen Ellwangen war zuletzt in schwieriges Fahrwasser geraten. Um die Pleite zu verhindern, hatte das Unternehmen im Juli 2024 ein Sanierungsverfahren im Rahmen des Restrukturierungsgesetzes angemeldet. Dieses soll kriselnden Unternehmen ein Insolvenzverfahren ersparen.

In diesem Zuge wurden auch die Altaktionäre aus dem Unternehmen gedrängt. Die monatelange Neuaufstellung des Batterieherstellers sei abgeschlossen, hatte Varta Anfang April vergangenen Jahres mitgeteilt./rwi/DP/stw

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Long 12’623.10 8.93 SQ6BJU
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