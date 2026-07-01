Montana Tech Components Aktie 10702069 / CH0107020692
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.07.2026 16:48:36
Bafin: Geldbussen gegen Batteriehersteller Varta festgesetzt
ELLWANGEN (awp international) - Die Finanzaufsicht Bafin hat Geldbussen in Höhe von 620'000 Euro gegen die Montana-Tech-Tochter Varta verhängt. Grund sei, dass die Batterieherstellerin gegen die Marktmissbrauchsverordnung sowie das Wertpapierhandelsgesetz verstossen habe, teilte die Bafin mit.
Demnach hatte Varta eine Insiderinformation nicht unverzüglich bekanntgegeben und zudem den Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2024 nicht veröffentlicht. Ein Sprecher des Unternehmens wollte sich auf Anfrage nicht dazu äussern.
Varta mit Sitz im schwäbischen Ellwangen war zuletzt in schwieriges Fahrwasser geraten. Um die Pleite zu verhindern, hatte das Unternehmen im Juli 2024 ein Sanierungsverfahren im Rahmen des Restrukturierungsgesetzes angemeldet. Dieses soll kriselnden Unternehmen ein Insolvenzverfahren ersparen.
In diesem Zuge wurden auch die Altaktionäre aus dem Unternehmen gedrängt. Die monatelange Neuaufstellung des Batterieherstellers sei abgeschlossen, hatte Varta Anfang April vergangenen Jahres mitgeteilt./rwi/DP/stw
Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo
Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.Weiterlesen!
Nachrichten zu Montana Tech Components AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Montana Tech Components AG
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB
inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Hongkong im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt schwächelt zur Wochenmitte, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich am Mittwoch stärker.