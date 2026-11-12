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12.11.2026 08:23:00
BaFin bestraft Deutsche Bank wegen Beschwerden und Depotüberträgen – Aktie im Blick
Die BaFin zieht wegen Problemen bei der Postbank-IT-Migration Konsequenzen und verhängt ein Bussgeld gegen die Deutsche Bank.
Bussgeld setzt sich aus zwei Strafen zusammen
Die Summe setzt sich aus einem Bussgeld von 5,5 Millionen Euro für die zu langsame Bearbeitung von Kundenbeschwerden und einer Strafe von 2,5 Millionen Euro für die verzögerte Bearbeitung von Depotüberträgen zusammen.
Deutsche Bank akzeptiert Entscheidung der BaFin
„Wir haben die mehrere Jahre zurückliegenden Probleme im Zusammenhang mit der IT-Migration der Postbank in die Deutsche Bank umfassend aufgearbeitet und behoben und unsere Prozesse seitdem kontinuierlich verbessert“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bank. „Die Deutsche Bank akzeptiert die Entscheidung der BaFin.“
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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